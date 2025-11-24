王彩樺被算命師斷言：妳以後是星媽 愛女18歲大轉變成真

苗栗縣政府去年舉辦《2024苗栗音樂佳餚耶誕城》大獲好評，今年再升級推出《2025苗栗耶誕城》，整體規模全面擴大，王彩樺也是其中一名受邀的表演者，得知名單後也超期待，開心表示：「苗栗真的很棒，耶誕城辦得這麼用心，希望大家都來聽歌、同樂，把最美好的回憶留在苗栗。」

王彩樺將帶著女兒黃于庭一起亮相，母女合體成為活動亮點。黃于庭以甜美外型被封為「最美星二代」，王彩樺笑說其實從女兒很小就被點名有明星命：「于庭四、五歲時，就有位很厲害的老師跟我說『妳以後是星媽』，當時我還不相信。」

于庭18歲那年某天盛裝出門讓王彩樺驚豔不已，忍不住拍照放上臉書，沒想到留言瞬間爆棚：「大家都說她像瓊瑤劇女主角，很仙。」更有人覺得她像 BLACKPINK Lisa、也有人說像袁詠儀，王彩樺也點頭認同：「我自己覺得她比較像袁詠儀。」

因為黃于庭亮眼氣質，王彩樺被網友暱稱「國民岳母」。被問是否擔心女兒談戀愛，她倒看得開，認為只要女兒開心就好：「交男朋友很正常，但一定要帶回來給我們見一面。我老公看男生很準，也會提醒她保護自己。」至於未來女婿的條件，她說得很簡單：「只要像我們一樣疼她、尊重她，吵架可以但不能動手，兩個人快快樂樂就好。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

