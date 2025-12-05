王彩樺覬覦Sandy主持工作推百萬酬勞 參賽者失言許效舜動怒不要講白賊
【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒聯手主持，評審長由「台語大師」許效舜領軍，搭配黃豪平加入評審團陣容，戰況激烈，火藥味十足！《Talk Talk秀台語2》（12/5）邀請曾在Sandy產假期間代班的「保庇天后」王彩樺擔任評審，她一登場就「催生」Sandy生三胎，「你歡喜，我也爽快」，毫不掩飾自己在覬覦主持人位置。
▲王彩樺覬覦Sandy主持工作，為《Talk Talk秀台語》推掉百萬酬勞。（公視台語台提供）
王彩樺說，她上次為了代班《Talk Talk秀台語》，特別排除萬難的拒絕上百萬酬勞的工作，「我一直在等製作人電話，從白天等到半夜都沒等到。我今天直接，希望你（Sandy）快去生小孩，這樣你歡喜，我也爽快。希望今晚，你跟你老公『愛拚才會贏』」，一番話讓身為二寶媽的Sandy頻頻搖頭。
繼上週的第一輪緊張PK，本週由HowChill豪邱、阿太老師、吳映軒、宜芳、華旭、懿霽、鄂森培、溱會灰等兩季選手，繼續以「捀出手路菜，好膽做你來」為主題，分組競賽。參賽選手除了很會「台語練喙花」，也藏有不少明星臉在其中。華旭被眾人認為有著張孝全的神韻，他當場模仿張孝全皺眉時的表情，更自爆之前在社群分享時，糗被網友標註張孝全，並寫道「小心！你變胖就會長這樣！」。
▲孔劉參加《Talk Talk秀台語》！？ 參賽者懿霽「明星臉」讓王彩樺害羞了（公視台語台提供）
王彩樺害羞稱讚懿霽臉蛋神似韓星孔劉，自信的懿霽聽後相當得意，接著臭屁表示：「還有人說我很像言承旭」，太過自信的反應讓現場氣氛降到冰點，王彩樺瞬間說不出話，許效舜忍不住吐槽：「我們是練喙花，不是講白賊話」。
