王彩樺覬覦Sandy主持棒 為《Talk Talk秀台語》推掉百萬酬勞

王彩樺笑稱想取代Sandy主持《Talk Talk秀台語》。（公視台語台提供）

《Talk Talk秀台語》第二季本週五（12月5日）邀請曾在主持人Sandy吳姍儒產假期間代班的「保庇天后」王彩樺擔任評審。她一登場就「催生」Sandy趕快生第三胎，「你歡喜，我也爽快」，毫不掩飾自己在覬覦主持人位置。

王彩樺說，她上次為了代班《Talk Talk秀台語》，特別排除萬難的拒絕上百萬酬勞的工作，「我一直在等製作人電話，從白天等到半夜都沒等到。我今天直接希望你（Sandy）快去生小孩，這樣你歡喜，我也爽快。希望今晚，你跟你老公『愛拚才會贏』」，一番話讓身為二寶媽的Sandy頻頻搖頭。

廣告 廣告

SANDY（左起）、許效舜、王彩樺、黃豪平、浩子在本週節目中同台。（公視台語台 提供）

繼上週的第一輪緊張PK，本週由HowChill豪邱、阿太老師、吳映軒、宜芳、華旭、懿霽、鄂森培、溱會灰等兩季選手，繼續以「捀出手路菜，好膽做你來」為主題，分組競賽。參賽選手除了很會「台語練喙花」，也藏有不少明星臉在其中。華旭被眾人認為有著張孝全的神韻，他當場模仿張孝全皺眉時的表情，更自爆之前在社群分享時，糗被網友標註張孝全，並寫道「小心！你變胖就會長這樣！」。

《Talk Talk秀台語》為台灣第一個全台語站立式喜劇選秀節目，第二季由浩子謝炘昊與Sandy吳姍儒搭檔主持，評審團由「台語大師」許效舜領頭、脫口秀演員黃豪平及每集都帶來驚喜的重量級評審組成，挖掘台語脫口秀明日之星。該節目每週五晚上8點於公視台語台14頻道播出，當晚9點同步上架DAY DAY台語台YouTube頻道。

更多鏡週刊報導

夏曼・藍波安完成三代造舟心願 《大海浮夢》記錄父子共創飛魚季動人畫面

《大濛》主題曲MV曝光 9m88說故事零NG靠3時段狂練

坎城名導與漫畫鬼才的夢幻合作 是枝裕和執導《驀然回首》真人版電影原因曝光