王彩樺認了一度低潮「那時候非常不快樂」訪問突尖叫 記者全嚇傻

《恨女的逆襲》舉行記者會。（圖／記者鄭孟晃攝影）

電影《恨女的逆襲》於今日（1月8日）舉辦記者會，監製何平、導演李宜珊率主演王彩樺、李千娜、林怡婷、黃惟、田翔元、曾皓澤一同出席。眾演員為練拳擊拼命增肌，在片中飾演自助餐老闆娘的王彩樺也為貼近角色，變胖了5公斤，直喊：「要瘦回來真的很辛苦。」

王彩樺片中角色充滿負能量。（圖／記者鄭孟晃攝影）

王彩樺在片中賣起自助餐，直言自己實際廚藝還真沒話講，家常菜絕對沒問題。至於女兒的評價，她表示有媽媽的愛，都是好吃的，不過相較自己，老公的廚藝更好，「先生做菜很好吃，以前開過餐廳，也很會清冰箱，惜福又不浪費，我之前做月子，吃不完都是他在吃。」王彩樺也透露在片中充滿負能量，「拍的時候是我最不快樂的時候，我得逼自己這樣，不然會離角色太遠。」

林怡婷為角色增肌。（圖／記者鄭孟晃攝影）

至於女主角林怡婷，在片中飾演年輕拳擊手，她笑說自己為了成為壯碩運動員而增重，拼命吃蛋白質、澱粉。被問未來是否想拍愛情戲？她笑說自己比較想拍鬼片，因為可以大吼大叫，不過被提醒是被嚇的人才能叫，她立刻改口「那我要改演被嚇的人」。王彩樺也馬上示範「尖叫」的各種表現方式，嗓門極大，逗得大家哈哈大笑。

