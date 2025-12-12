王彩樺變胖老公外遇！「家中崩潰大吵」 驚動鄰居險報警

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

榮獲 2023金馬創投百萬首獎、並拿下第62屆金馬獎最佳動作設計的電影《恨女的逆襲》，今（12）日公布正式海報，本片由李宜珊導演執導，集結林怡婷、蔡振南、游安順、王彩樺、李千娜等卡司主演。能歌善演的「台灣濱崎步」王彩樺在片中飾演女主角林怡婷的母親，卻慘遭游安順飾演的丈夫長期連環劈腿外遇，讓她感嘆：「這是一個非常悲慘的女人！」兩人拍攝爭執戲時，還驚動鄰居差點報警。

王彩樺為了演出《恨女的逆襲》增胖，還素顏上陣。（圖／華映娛樂提供）

為了詮釋這位疲於生活、靠賣便當養家的堅毅母親，王彩樺展現高度專業，不只全素顏上陣，甚至刻意增胖。她表示：「我不怕素顏，我也不怕畫老妝，一個演員我要演什麼像什麼，該素顏我就素顏，該增胖我就增胖。」透露當時監製何平要求角色體態略顯豐腴，她即便當時已確定要出席金鐘獎，仍毫不猶豫地犧牲外貌，敬業態度令人讚賞。

其中一場王彩樺、游安順激烈的爭執戲，因入戲太深，情緒張力爆棚，竟一度驚動鄰居差點報警，甚至有人將現場動靜PO上社群平台，為了避免劇透，劇組人員趕緊私下請求對方先移除。王彩樺回憶笑說：「隔壁鄰居以為我們真的在大吵，還要報警說『樓下有人在吵架』。」雖然不好意思打擾到鄰居，但她也認為，這樣的能量跟衝突，正是表演逼真的證據，而飾演劈腿慣犯的游安順則表示，與王彩樺對戲默契十足、如魚得水，無需特別準備。《恨女的逆襲》預計2026年1月16日 全台上映，詳情請持續關注官方臉書及IG。

游安順在片中飾演慣性外遇的老公。（圖／華映娛樂提供）

