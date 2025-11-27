王彩樺超美女兒準備出道！媽媽出手鋪路「已幫她計畫工作」 年底登台演出

《2025苗栗耶誕城》將於12月19日起連續6天登場，今年活動邀請到被譽為「最美星二代」的黃于庭與媽媽王彩樺同台演出。首次參與耶誕城活動的黃于庭難掩興奮，開心表示自己非常喜歡聖誕節，也期待能和媽媽一起穿上同色系造型登台，「這是我第一次參加耶誕城活動，感覺跟其他演出不太一樣。」

黃于庭對演藝圈也有興趣。（圖片來源：臉書 王彩樺-台灣濱崎步）

黃于庭出道以來受到外界高度關注，王彩樺也直言非常看好女兒的演藝之路。她回憶兩人一起主持外景節目時，不僅節目收視不錯，她後來去夜市錄其它節目，也常被觀眾詢問「怎麼沒帶妳女兒？她真的很漂亮」，這些反應都讓她覺得女兒很適合在演藝圈發展。

面對媽媽的稱讚，黃于庭顯得相當謙虛，坦言主持工作讓她最緊張，也是她覺得最不擅長的部分，「不過如果是表演的話，我對自己蠻有信心的。」談到未來的發展，她表示願意多方嘗試不同的演藝工作，其中最想挑戰的是戲劇，「因為我沒有很完整地學過演戲課程，所以如果有電視劇、電影可以拍攝的話，我覺得會是很大的挑戰。」

王彩樺大力支持女兒的演藝路。（圖片來源：臉書 王彩樺-台灣濱崎步）

而看見女兒對演藝工作的積極態度，王彩樺也盡力提供支持，不僅協助規劃工作方向，平時還帶著黃于庭到各地累積舞台經驗，包括海外表演、海洋音樂祭，以及拍攝廣告、公益電影與MV等，希望她能一步一步地站穩腳步。她也期待在耶誕城的演出中，觀眾能看見女兒的努力與成長。

