王彩樺跟「老公」激烈對罵還踹車 鄰居憂家暴險報警

王彩樺（右）故意做出扯李千娜頭髮的動作。（圖／華映娛樂）

《恨女的逆襲》13日舉行首映記者會，片中飾演正宮及小三的王彩樺及李千娜，今天再度相遇，一起合照就上演扯頭髮戲碼，李千娜更爆料：「我昨天問彩樺姐要穿什麼鞋？她說平底鞋，我就穿了高跟鞋，有多高穿多高！」火藥味十足！

李千娜（左起）、王彩樺、林怡婷、蔡振南、曾皓澤、黃惟、田翔元一同出席《恨女的逆襲》電影首映會。（圖／華映娛樂）

蔡振南在片中飾演拳擊教練，拍攝前他主動表示需要上課以扮演好教練的角色，兩個月訓練下來、體力負荷極高，讓他直說汗都流了幾公升，小腹甚至都消了。對片中的徒弟們林怡婷、黃惟、林毓家、曾皓澤的進取心印象深刻，「他們都不厭其煩地嘗試令人感動，此片不但讓我上了一課，也非常感恩導演給我這個機會！」

廣告 廣告

林怡婷雖是新人，但演出自然超群，也入圍了金馬獎最佳新人獎，她面對一眾戲精級前輩游刃有餘，她透露，有時蔡振南看她被教練盯太緊，還會刻意多跟林怡婷說話，幫她偷時間再休息一下。

王彩樺為電影犧牲甚多，不僅增胖五公斤、全素顏演出。為了保持著角色的鬱悶，她在片場也鮮少說話。其中一場爆發戲是跟演老公的游安順大吵，四分鐘的一鏡到底，吵得太有真實感，竟然被鄰居錄下放上threads說要去報警，「有上萬次觀看，大家以為家暴現場 吵得很大聲，還丟鞋子，我也不知道順哥這麼會吵，那我也不能輸他，他開車要走，我就踢他車子。」

飾演拳擊隊成員的黃惟大吐訓練辛酸，她透露一度被教練陳嘉玲打歪下巴，「但教練很厲害，馬上就幫我把下巴喬回來」。而曾皓澤則說，因為平常不愛運動，一次接受這麼大量的訓練，他才發現自己真的揮汗如雨，「我的汗都會噴到旁邊的人，所以後來我都要穿長袖訓練，或是停下來都會發現地上一灘水」，可見訓練非常激烈。而田翔元則被說是年輕演員中最輕鬆的，因為他本身就是桌球選手，不用特別上課，但第一次演戲的他笑說，最難的是一開始克服與前輩如王彩樺對戲，但後來發現王彩樺非常親切，他才放下心中大石。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

「5顆花生湯圓吃3顆剩多少」小孩寫2被改錯 網友看完題目批：老師有問題

全台瘋傳《花木蘭》中獎密碼？播這首竟能中獎 全家超商也跟進

惡騙宰農民2／吸血式PUA榨乾花蓮「柚二代」 他家產被奪打4份工養小孩