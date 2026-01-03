王彩樺「圓形禿」突不會演戲了！白雲曝身體憂患無法蹲

王彩樺3日出席《女俠俱樂部》開鏡記者會。（尊鵬國際有限公司提供）

「金鐘視帝」陳亞蘭今（3日）領軍王彩樺、白雲、莊凱勛、Dora謝雨芝出席全新歌仔戲實境綜藝《女俠俱樂部》開鏡記者會。多年來都在推廣歌仔戲的陳亞蘭，希望以自身力量讓歌仔戲深度結合台灣在地文化。

她笑言，自己不敢算製作費，只想一心把節目做得最好，「我的個性就是要把事情做到最好，貼錢也沒關係，重要的是要做對得起觀眾的作品」。

王彩樺同樣力求完美，雖說不緊張，但常給自己太大的壓力，陳亞蘭爆料，先前邀請王彩樺演出《牛郎與織女》的歌仔戲舞台劇時，王彩樺緊張到圓形禿；王彩樺說：「角色太難，還要跟亞蘭姐對戲，一個字都不能唱錯、一個動作不能錯，那時每天怕沒有聲音，都在打針吃藥」，她也提到，尤其當時面對到藝術總監楊麗花，更是緊張到不會唱不會演。

陳亞蘭（中）致力推廣歌仔戲。（尊鵬國際有限公司提供）

Dora笑言，接到工作邀請時內心浮現「我嗎？」的疑問， 「我最擔心就是我自己，因為我肢體很不協調，而且我正中歌仔戲的死穴，我是是KTV歌手，我都用假音在唱歌」。

她今日露面，身形明顯消瘦，讓陳亞蘭、王彩樺、白雲等人相當擔憂。Dora說，她在金鐘獎前跟健身教練打賭5萬塊、要成功減重5公斤，後來成功拿回5萬塊賭金，但沒想到後來繼續變瘦。她要大家別擔心，因為她每天都有努力的吃，替自己補充膠原蛋白。

Dora身型消瘦，正在努力靠吃補回來。（尊鵬國際有限公司提供）

莊凱勛曾和陳亞蘭合作《勇氣家族》，他說自己經過訓練加上有陳亞蘭這位「定海神針」，所以他在節目中面對各項挑戰都不覺得緊張。

莊凱勛參與《女俠俱樂部》演出。（尊鵬國際有限公司提供）

白雲2023年8月在家「仆街」造成頸椎受傷，耗資85萬置換3個人工椎間盤，未料今年3月右小腿竟發麻、站不起來，檢查後才發現腰椎退化，進行腰椎椎間盤減壓手術才得以緩解。白雲金坦言，自己健康無虞，只是比較不能蹲，蹲久就會感覺麻。

