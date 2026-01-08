王彩樺「小三來了」嗆李千娜 突自爆：我停經了

王彩樺為詮釋《恨女的逆襲》角色，坦言拍攝時很不快樂。華映娛樂提供



王彩樺今（1╱8）與李千娜、林怡婷、黃惟、田翔元、曾皓澤出席金馬獎最佳動作設計電影《恨女的逆襲》記者會，片中老公游安順幫「小三」李千娜買衛生棉，被問現實生活中另一半是否也一樣？57歲的她秒回：「我停經了！」李千娜則甜認黃尚禾「會幫我買」。

王彩樺和李千娜分飾游安順「正宮」和「小三」，現場還以「我的先生現在是妳在用」虧她，但戲外2人情同母女，李千娜透露開拍前還傳訊問王彩樺：「媽咪，妳在片場是不是不會跟我打招呼？」2人在拍攝現場為保持角色的壓迫感與陌生感刻意不交談，但王彩樺笑說放飯時「女兒們」會開玩笑大喊：「小三來了！」李千娜則故意跟她分坐游安順兩邊「爭寵」。

廣告 廣告

而為了詮釋賣便當的老闆娘，王彩樺被監製要求要胖一點，「那時候胖5公斤，要瘦下來好辛苦喔」！也透露拍攝時，平常就維持角色狀態，「我一直讓我自己情緒非常不好跟負能量，前年10月拍攝時是我最不快樂的時候，我一直逼我一定要這樣，我如果太開心會跟角色有距離感」。慢慢靠追劇和跟家裡的3隻愛犬玩才出戲。

《恨女的逆襲》監製何平（左起）、黃惟、李千娜、林怡婷、導演李宜珊、王彩樺、田翔元、曾皓澤今出席記者會。華映娛樂提供

李千娜片中有著大片刺青，不時拿著平板計算，又開著顯眼的紅色跑車，神祕與魅力都爆表，她分享有一場戲因游安順沒把敞篷車停好，導致她下車時腳卡住、鞋子脫落，她索性順著角色性格直接痛罵，游安順1秒接住，不慌不忙的安撫，也馬上走到副駕去攙扶，讓導演讚嘆呈現出最自然、可愛的效果。

片中同為拳擊隊的黃惟、曾皓澤都為鍛鍊體魄吃了不少苦，46公斤的黃惟每天要至少吃100克蛋白質，靠把雞胸肉混著優酪乳打成汁增肌到54公斤；而曾皓澤則是被林毓家擊中肋骨，痛1個禮拜。

飾演林怡婷弟弟的田翔元原是桌球選手，有10幾年的桌球比賽經驗，被問到與演教練的黃冠智誰的球技更好？他自信地說：「沒打過，但我應該會贏吧！」逗笑全場。《恨女的逆襲》1月16日上映。

更多太報報導

蕭煌奇新婚妻高清照曝光 被問「奉子成婚」回應了

蕭煌奇今天登記結婚！密戀1年多 幽默喊「沒有在開玩笑」

陳曉東扭臀補領影帝獎座 加碼曝新年喜訊