王彩樺「恨女」犧牲增重 與游安順爭吵戲驚動鄰居

（中央社記者王心妤台北12日電）藝人王彩樺在電影「恨女的逆襲」飾演女主角林怡婷的母親，為了詮釋角色，她刻意素顏、增胖、畫老妝演出。而她與飾演丈夫的游安順演出爭吵戲時，逼真到鄰居差點報警。

「恨女的逆襲」由導演李宜珊執導，演員林怡婷、蔡振南、游安順、王彩樺、李千娜主演。王彩樺今天透過電影公司分享，「我不怕素顏，我也不怕畫老妝，一個演員我要演什麼像什麼，該素顏我就素顏，該增胖我就增胖。」

王彩樺此次跟游安順二度合作飾演夫妻，從恩愛到爭吵，最後形同陌路。王彩樺笑說，某場夫妻爭執戲，因為2人情緒高漲，一度驚動附近居民想報警，甚至有人將現場畫面貼在社群媒體上，但劇組擔心劇透，便向民眾解釋後請對方先刪除影片。

「恨女的逆襲」預計明年1月16日全台上映。（編輯：張雅淨）1141212