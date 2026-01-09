王彩樺、李千娜片場冷戰互不搭理 竟是為了他

《恨女的逆襲》監製何平（左）、演員黃惟、李千娜、林怡婷、導演李宜珊、王彩樺、田翔元、曾皓澤一同出席記者會。（圖／華映娛樂）

王彩樺與李千娜情同母女，在《恨女的逆襲》中卻變陌生冷淡，李千娜在開拍前還傳訊問王彩樺：「媽咪，妳在片場是不是不會跟我打招呼？」兩人在現場為了保持角色的壓迫感與陌生感，極具默契地不交談，唯有在放飯時間才會稍微「出戲」。王彩樺笑稱，放飯時女兒們會開玩笑大喊「小三來了！」李千娜則會故意跟王彩樺一起坐在游安順旁邊，「爭寵」戲碼讓游安順壓力很大。

李千娜角色「小美」首度公開，有著大片刺青，不時拿著平板計算，行動又開著顯眼的紅色跑車，神秘與魅力都爆表，而在王彩樺的角色眼中，小美卻是破壞她跟游安順家庭的小三。對此李千娜雲淡風輕稱：「順哥是成功女人背後那位全心守護和幫助她的男人」，「海后」口吻相當霸氣。

李千娜出席記者會揭曉角色背景故事。（圖／華映娛樂）

提到與游安順的合作，李千娜也分享了一段有趣的即興演出：有一場戲因為游安順沒把敞篷車沒停好，導致李千娜下車時腳卡住、鞋子脫落，她索性順著角色性格直接痛罵，游安順一秒接住，不慌不忙的安撫李千娜，也馬上走到副駕去攙扶，讓導演讚嘆呈現出最自然、可愛的效果。

片中同為拳擊隊的演員黃惟、曾皓澤都為鍛鍊體魄吃了不少苦，黃惟從46公斤的纖纖少女，每天要吃上至少100克的蛋白質，增肌到54公斤。而曾皓澤則是被林毓家擊中肋骨，痛到一個禮拜都被迫休養。片中飾演林怡婷弟弟的田翔元，原本是桌球選手，有10幾年的桌球比賽經驗，被問到與演教練的黃冠智相比，誰的球技更好？田翔元笑說：「沒打過，但我應該會贏吧！」逗笑全場。《恨女的逆襲》預計1月16日上映。

游安順在《恨女的逆襲》中甚至住進李千娜家。（圖／華映娛樂）





