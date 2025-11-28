王彩樺22歲女兒沖繩辣照曝光 紅白小背心秀水蛇腰

王彩樺（右）不時會帶著大女兒庭庭（左）出席活動。（FILA提供）

王彩樺的大女兒庭庭（黃于庭），有「最美星二代」之稱，22歲的她擁有亮麗外型、修長比例與火辣身材，成為粉絲心中的高顏值代表。日前她前往沖繩旅遊，近日更新一系列度假美照，其中大方露出纖細蠻腰與緊實曲線的穿搭，更引發網友圍觀狂讚。

庭庭發文寫下：「今年夏天HOT到不行，好想回去吃漢堡」。照片中可見，她身穿紅白條紋的小背心，細肩帶綁脖設計讓鎖骨線條更顯精緻，合身上衣勾勒出她優雅肩線與緊實上圍，搭配貼身牛仔褲，展現水蛇細腰與筆直長腿，整體造型青春又性感，她頭戴亮紅色棒球帽，增添陽光活力，畫面宛如雜誌寫真。

貼文曝光後，湧入大批網友留言驚呼：「太歐美了我好愛」、「你太辣了喔」、「這麼辣的嗎」，媽媽王彩樺現身留言區力挺：「寶貝女兒真美」。庭庭以亮眼的外型、自然不做作的性格逐漸獲得更多注目，這次沖繩辣照更讓網友見識到她的魅力值再度飆升。

庭庭向來大方分享生活，還會不時曬出舞蹈、旅遊或穿搭內容，累積不少死忠粉絲。事實上，她早已跟著媽媽王彩樺踏入演藝圈，曾與母親搭檔主持外景節目，清新形象深受觀眾喜愛。談到女兒的努力，王彩樺表示會帶著女兒一起嘗試表演，參加音樂祭等，看好庭庭的未來，也希望大家可以多多支持，「她也有跟我拍廣告、公益電影、MV，反正就一步一步地走、穩穩地走，認真做好每件事情，希望她未來會更好」。

