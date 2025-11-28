王彩樺22歲愛女辣照連發 「中空裝露水蛇腰」前凸後翹好身材不藏了

娛樂中心／綜合報導

庭庭前往沖繩旅遊。（圖／翻攝自IG）

王彩樺22歲大女兒庭庭（黃于庭）擁有亮麗的外型以及火辣身材，讓她被封為「最美星二代」，平常她也會透過社群跟粉絲分享生活，近日，庭庭釋出前往沖繩旅遊所拍攝的美照，中空的造型讓她辣露水蛇腰，網友眼睛大吃冰淇淋。

從畫面中可以看到，庭庭此行前往沖繩旅遊造訪許多景點，值得注意的是，她身穿一件繞頸式小可愛搭配牛仔褲，襯托出完美的身型，尤其中空設計讓庭庭的纖細腰身一覽無遺，隨後，庭庭拍照地點改至戶外，一轉身辣露美背，線條凹凸有致，健康膚色在陽光的照射下顯得更加美麗，散發出女神的氣息。

庭庭前凸後翹身材超好。（圖／翻攝自IG）

照片曝光之後，也引來大批粉絲朝聖，直誇很美，事實上，庭庭跟隨母親王彩樺踏入演藝圈發展，而面對庭庭的積極努力，王彩樺表示支持，並坦言很看好女兒未來的演藝之路，過去母女兩人也曾搭檔主持外景節目，頗受觀眾的喜愛。

庭庭積極踏入演藝圈，頗有觀眾緣。（圖／翻攝自IG）

