王心凌、吳克群爆熱戀「深夜同返女方香閨」 經紀公司回應了
王心凌、吳克群去年 9 月被爆在上海、台北同進同出，當時王心凌出席活動被問及此事，僅以「有很多好的朋友，工作是我最親密的伴侶」回應，未對外認愛。沒想到 4 日卻被週刊拍到，兩人一同在台北前往日本料理店與朋友聚餐，晚間還一起回到王心凌位於松山區的豪宅。
根據《鏡週刊》報導，1 月 27 日晚間，兩人先是共乘同一輛多元計程車前往日本料理店用餐，1 月 28 日深夜再度一同搭車返回王心凌位於松山區的豪宅香閨，直到凌晨吳克群都未離開。若僅以「好友護送」解釋，顯得頗為牽強。
近年吳克群為了事業定居北京，王心凌的事業重心則多在台灣，不過只要王心凌前往中國大陸工作，吳克群就常被目擊同行。兩人也曾被網友捕捉到先後現身泰國曼谷、日本富士山、銀座等地，不僅多次同進同出，即便經紀人、助理在旁，身邊的人也會刻意留出空間讓兩人相處。對於多年好友爆出熱戀傳聞，王心凌所屬的經紀公司「天晴娛樂」回應：「謝謝關心，我們沒有回應。」
