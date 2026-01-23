王心凌「Sugar High 2.0」最終場五大亮點一次看 1月23、24日回歸台北小巨蛋
王心凌 1月23、24日帶著「Sugar High 2.0」世界巡迴演唱會，回到台北小巨蛋開唱，這也是這個系列的最後兩場。這次她將帶著 20人舞群 空降小巨蛋，還有「360度旋轉LED燈牆」、「環景天幕投影」，為 2萬名凌寶們（粉絲名） 打造零死角的視覺饗宴。王心凌也預告，將有 台北場專屬限定內容。《Yahoo名人娛樂》記者也為大家整理王心凌「Sugar High 2.0」的五大亮點。
從1.0進化到2.0的「Sugar High」，前年在台北小巨蛋登場後，就擄獲爆棚口碑。演唱會第一個亮點，莫過於她帶著20名舞者，從天空緩緩降落小巨蛋，宛如向華語音樂圈宣示甜心教主正式歸來，並嗨唱〈Bite Back〉，一開場就立刻進入熱舞橋段，讓全場嗨到不行。
大家都知道王心凌有許多口碑爆棚的抒情好歌，卻鮮少見到她搖滾的一面。第二個亮點，她化身搖滾女伶，演唱〈不哭〉、〈愛太空〉等歌曲，投射燈從她身後打向觀眾席，嘴裡唱著酸酸的歌詞，卻帶著率性的態度，王心凌在那一瞬間，成為凌寶們心中的信仰。
第三個亮點，王心凌為了跟凌寶們更靠近，特別準備了臺北限定的「夢幻飛天糖罐子」，升上約 2.5層樓高的空中舞台，向坐在高處，還一大圈小巨蛋，除了唱歌外也一一的跟凌寶們打招呼，帶著大家一起〈往幸福出發〉。
第四個亮點是在演唱抒情歌曲〈那年夏天寧靜的海〉時，透過煙霧與雷射效果，將B1特區打造成一座海洋，王心凌宛如站在礁石上歌唱的美人魚女伶，隨著樂音與海浪一波波起伏，洗滌凌寶們的身心靈。
第五個亮點的嗨歌互動時間，王心凌大展深厚舞蹈底子，尤其〈睫毛彎彎〉的扇子舞，與舞群完美搭配，甚至還有一段亮點獨舞，婀娜多姿又不失她專屬的甜蜜風情，絕對讓凌寶們看得相當開心，也讓現場的氣氛更顯沸騰。演唱會尾聲還會有點歌橋段，她透過清唱展現誠意，也展現經過多年打磨的唱功。
而「Sugar High」巡演自 2023年起跑，一共演出 79場，這次更前進北美舉辦2場演出。對於能夠回到家鄉台灣舉辦最終場，王心凌表示：「《Sugar High 2.0》陪著我走過好多城市，最珍貴的始終是和大家一起唱、一起笑。能夠回到台北，和歌迷一起把這段旅程唱到最後，收進我們的心裡，對我來說是最幸福的事。」
