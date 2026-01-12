王心凌上海再現「制服裝」！43歲凍齡狀態曝光

娛樂中心／曾詠晞報導

43歲「甜心教主」王心凌昨（11日）日晚間在上海舉辦「SUGAR HIGH 2.0 世界巡迴演唱會」，唱到代表作〈愛你〉時，以校園制服裝登場，修長鉛筆腿配上她甜美的笑容，瞬間讓粉絲夢回2004年初次聽見這首歌時的畫面，直拍一曝光，不禁讓紛絲稱她為「制服的神！」，讚嘆期保養狀態簡直好到不科學。





43歲長這樣？王心凌制服裝大跳〈愛你〉紛絲驚喊：制服的神！

王心凌在上海末場巡演依舊保持最佳狀態，接連演唱許多代表作。（圖／翻攝自IG ＠cyndiloves2sing）

王心凌43歲依舊擁有超甜美笑容和絕佳體力，在上海站的精彩巡演讓粉絲回憶湧現。（圖／翻攝自IG ＠cyndiloves2sing）

上海站「SUGAR HIGH 2.0 世界巡迴演唱會」是這次巡演的中國最終場。在快歌環節中，王心凌換上白襯衫、酒紅條紋領帶與灰色短褲，化身學生造型，接連演唱〈愛你〉、〈熱愛〉、〈SUGAR HIGH〉等代表作。現年43歲的她在舞台上勁歌熱舞，動作俐落、狀態穩定，展現多年累積的舞台實力。現場與網路觀眾對其外型與氣色印象深刻，留言讚嘆其凍齡狀態，直呼「這狀態也太好了！」、「她就是仙女下凡」、「王心凌的制服造型就是永遠的神！」。

王心凌身穿白襯衫配灰色短褲唱跳經典代表作〈愛你〉，讓粉絲驚喊「制服的神」。（圖／翻攝自微博 ＠小白兔凌糖、Tml_Cyndi）

王心凌曾分享自律的生活習慣與規律的健身方式，因此得以讓她在演出中展現最佳姿態。（圖／翻攝自IG ＠cyndiloves2sing）

除了舞台表現備受關注，王心凌的自律生活習慣也再次成為討論焦點。她曾公開分享，長期堅持只喝溫開水、熱茶或熱咖啡，即使在夏天也不碰冰品與冷飲，以此維持身體循環與代謝。運動方面則採取交錯訓練，結合有氧、重訓與皮拉提斯，並重視充足睡眠，讓身體與肌膚獲得完整修復。

原文出處：43歲長這樣？王心凌制服裝大跳〈愛你〉神片網融化：初戀女神！

