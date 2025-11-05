王心凌備戰巡演！替舒淇電影獻聲 邀她放鬆：飲料我準備

王心凌出席心路基金會歲末募款記者會。（圖／黃城碩攝）

歌手王心凌近日現身公益活動，正積極備戰世界巡迴演唱會，尤其即將首次在紐約及舊金山開唱，這對她而言是一大挑戰。除了準備巡演外，王心凌也為舒淇自導自編的電影《女孩》獻唱主題曲。值得注意的是，當舒淇在香港宣傳這部電影時，她的丈夫馮德倫也出現在台下支持，現場互動引發全場笑聲。

王心凌出席心路基金會歲末募款記者會。（圖／黃城碩攝）

王心凌在公益活動中表示，自己的世界巡迴演唱會在短暫休息後即將重啟，接下來要準備美國場次的演出。11月底她將接連抵達舊金山和紐約，這是她出道以來的首次北美演出體驗。當被問及明年1月台灣最終場的驚喜安排時，王心凌表示一定會有一些特別內容給歌迷，但現在不能透露，否則就不是驚喜了。她也提到目前沒有加場計畫，並坦言那天可能會很捨不得，但她暫時不想太早去想這些。

廣告 廣告

關於新專輯的進度，王心凌請歌迷不要著急，表示自己正在努力製作中。她最近為舒淇執導的電影《女孩》演唱了主題曲《如果不是我的》，對於舒淇忙於宣傳工作，王心凌表示了解她現在一定很忙碌，並溫馨地說會為舒淇準備好「大人系」飲料，讓她在忙完之後能好好放鬆。

當舒淇親自到香港宣傳電影時，她的丈夫馮德倫也出現在台下支持。馮德倫幽默地問舒淇：「這部電影這麼成功又得獎，會不會和妳沒有聽我的意見有關呢？」引發現場一陣笑聲。舒淇則反問：「你有給意見嗎？」這段互動被形容為「大型放閃現場」，展現了這對夫妻的甜蜜互動。

更多 TVBS 報導

舒淇為導演作《女孩》現身哭了！虧馮德倫「外國人不懂」

舒淇首執導演棒奪釜山獎！謝謝馮德倫「娶一個不常在家女人」

李秉憲成就解鎖！獲多倫多影展「特別貢獻獎」 舒淇新片也亮相

專訪／舒淇執導筒「心懸半空」 白小櫻神回這句...邱澤、9m88笑翻

