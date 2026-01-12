王心凌又穿制服！43歲「真實狀態」陸網全看傻：純情女高天花板

娛樂中心／綜合報導

王心凌近來在上海舉辦「SUGAR HIGH 2.0 世界巡迴演唱會」。（圖／翻攝自王心凌微博）

43歲「甜心教主」王心凌2022年在《乘風破浪(第三季)》中奪下總冠軍，以Ｃ位成團出道，事業再次攀上高峰。近來在上海舉辦「SUGAR HIGH 2.0 世界巡迴演唱會」的她，特地換上制服表演代表作〈愛你〉，無違和感的造型讓粉絲驚呼：「妥妥的凍齡女神」。

王心凌穿白色襯衫搭配紅色領帶熱情開唱。（圖／翻攝自微博）

王心凌外型甜美、保養得宜，臉蛋與體態幾乎看不見歲月的痕跡。昨晚為「SUGAR HIGH 2.0 世界巡迴演唱會」上海最終場，她在演唱會換上白色襯衫搭配灰色熱褲，露出一雙白皙又修長的長腿，以學生妹造型演唱〈愛你〉、〈SUGAR HIGH〉等歌曲，一點也不像已經43歲。

43歲王心凌狀態極佳。（圖／翻攝自微博）

王心凌再度穿上制服跳〈愛你〉，視覺上沒有絲毫違和感，相關畫面曝光後立刻掀起網友討論，陸網看了紛紛直呼：「王心凌制服的神」、「真的是可愛又純潔的少女」、「終於又穿制服了！完全就是元氣美少女」、「純情女高天花板」。

