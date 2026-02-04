王心凌吳克群「同車返家」全被拍！曖昧19年爆熱戀 雙方回應了

記者徐珮華／台北報導

吳克群與王心凌曖昧情傳19年，去年9月被爆料在上海、台北同進同出，女方事後僅低調表示「有很多好的朋友，工作是我最親密的伴侶」，並未正面回應。未料，兩人今（4）日又被爆聚餐後同車返回香閨，雙方經紀公司也回應了。

王心凌去年爆出緋聞，僅稱「有很多好朋友」。（圖／寬宏藝術X天晴娛樂提供）

吳克群與王心凌去年爆出緋聞，如今又被拍到同車返家，真實關係再度引發揣測。對此，王心凌經紀公司表示「謝謝關心，沒有回應」；根據《自由時報》報導，吳克群經紀公司也表示「感謝關心，藝人私事我們不予回應」。雙方口徑一致，並未把話說死，給予外界無限想像空間。

吳克群日前與王心凌同車返家，畫面全被拍下。（圖／吳克群工作室提供）

根據《鏡週刊》報導，吳克群與王心凌上月底同車前往台北市一間日本料理餐廳。深夜聚餐結束後，兩人再度共乘計程車，並一路開往王心凌位於松山區的豪宅，一前一後進入家門，直至隔日凌晨都沒再見到兩人身影。

