王心凌哀悼香港大火！自曝20年前離台心聲：整個人都空了

王心凌上月28日美國紐約麥迪遜廣場劇院（The Theater at MSG）舉行「Sugar High 2.0」世界巡演，成為首位在該場館開唱的華人女歌手，日前香港大埔宏福苑發生5級嚴重火警，造成百人罹難，王心凌也於演唱會帶領全場歌迷共同默哀，氣氛十分感傷。

王心凌以沉穩而真摯的語氣說道：「在唱下一首歌之前，我想請大家和我一起做一件事。這兩天香港大埔的火災，真的很讓人震驚，也非常讓人心疼。現在是他們最艱難的時刻，讓我們一起為受難者和他們的家人靜默片刻。願這份安靜，能溫柔地陪伴他們穿過這段黑暗。」全場一同安靜默禱，也讓所有人的心裡都有了同一份牽掛。

王心凌上月28日在美國紐約開唱。（圖／天晴娛樂提供）

另一方面，王心凌也分享自己與紐約的故事，她提及上次來紐約是20年前，當時工作壓力龐大，2年內就發行5張專輯、拍了3部戲，「我記得自己是在拍完《微笑 Pasta》之後，整個人都空了，好像失去了感受身邊人事物的能力。所以我跟當時的公司請了大約三週的假，遠遠飛到紐約，想讓自己按下暫停鍵、療癒那個被掏空的自己，回到正常人的生活。」她也藉著獨自待在紐約的時光找回「 自在呼吸」的感覺。

如今時隔20年，王心凌帶著「Sugar High 2.0」巡演重返紐約，她不忘感謝在場歌迷，「謝謝你們今晚來到這裡，因為有你們，讓我在紐約的故事，多了全新的一頁。」而在演唱會中最受矚目的點歌環節，王心凌不僅現場「抽歌單」、還走到台前親自確認點歌方向，接連帶來〈青春考卷〉、〈I Do〉、〈如果月亮會說話〉、〈喜歡你怎麼辦〉、〈明天見〉、〈最想你的〉、〈遠在眼前的你〉、〈糖罐子〉、〈陳淑芬與林志豪〉、〈愛的天靈靈〉等歌曲。



