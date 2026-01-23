王心凌唱一半突傳意外！高空吊台機械卡住 現場狀況曝光

王心凌23日起連2天在小巨蛋開唱。寬宏藝術&天晴娛樂提供

王心凌「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」最終站，今（23日）起連2天在台北小巨蛋登場！整場演出，王心凌Live實力狂飆，開場近20分鐘不間斷的快歌組曲讓全場嗨翻，隨後馬上演唱抒情搖滾和Unplugged段落，滿座萬名粉絲跟著大合唱，宛如巨型KTV現場，氣氛超嗨。

「SUGAR HIGH」巡演歷時855天，終於在今明兩天回到小巨蛋開唱，舉辦最終站第78、79場演出；今晚在歌迷的尖叫聲中，王心凌穿著「Bite Back銀耀戰甲」帶領20位舞者現身在高達5層樓高的小巨蛋屋頂，21人自空中從天而降，盡展甜蜜天后的王者姿態和磅礡氣勢，瞬間引爆上萬觀眾情緒。

在充滿節奏感的〈BITE BACK〉旋律中，她興奮嗨喊：「台北小巨蛋！」全場歡呼聲不斷。王心凌接著以一襲玫瑰紅禮服現身，襯托出她雪白肌膚吹彈可破，優雅又性感，唱完〈我會好好的〉，她正式和全場的觀眾打招呼，上萬粉絲回以破分貝的尖叫。

未料演出中段，節目原訂安排她站上全新打造的「SUGAR HIGH限定版夢幻飛天糖罐子」的吊台，升空環繞整個小巨蛋，與2、3樓的歌迷們近距離互動，但此套設備無預警故障、無法降下來，原本要獻唱〈愛的套餐〉、〈愛的天靈靈〉等組曲的15分鐘演出只好臨時喊卡。

直到演唱會尾聲，王心凌提到稍早台上發生一些狀況，自己當時本該搭上吊台繞場，和歌迷近距離互動，但因吊台機械出問題，工作人員緊急搶修後仍無法很安全地啟動，王心凌說：「我不可能讓大家陪我一起冒這個風險，但我還是想要唱這些歌給你們、很想要靠近你們，我沒有吊台了，我想要下去，走完、唱完這些歌。」她隨後走下台繞場獻唱，圓滿完成這段15分鐘組曲。王心凌明繼續在台北小巨蛋甜蜜開演，邁向最終場。

