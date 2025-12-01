王心凌坦言一度身心遭掏空 飛離台灣3周「按下暫停鍵」

王心凌在紐約開唱。（天晴娛樂提供）

華語流行天后王心凌帶著「Sugar High 2.0」世界巡演正式前進美國東岸，日前登上The Theater at Madison Square Garden（The Theater at MSG）隆重開唱，成為首位在該場館開唱的華人女歌手，為這次美國巡演寫下具有指標性的里程碑。

在演出不久後，王心凌帶領全場一同為香港大埔火災致哀：「在唱下一首歌之前，我想請大家和我一起做一件事。這兩天香港大埔的火災，真的很讓人震驚，也非常讓人心疼。現在是他們最艱難的時刻，讓我們一起為受難者和他們的家人靜默片刻。願這份安靜，能溫柔地陪伴他們穿過這段黑暗。」

廣告 廣告

當〈花的嫁紗〉前奏一響起，全場觀眾立刻爆發震耳欲聾的大合唱，而在點歌環節時，歌迷也熱烈點唱〈I Do〉、〈如果月亮會說話〉、〈愛的天靈靈〉等，讓全場互動熱烈。

首次前進美國演出，王心凌分享與紐約的深刻故事，「上一次來紐約，是二十年前了。那時候的工作量非常大，大概兩年裡發了五張專輯、拍了三部戲。我記得自己是在拍完《微笑 Pasta》之後，整個人都空了，好像失去了感受身邊人事物的能力。所以我跟當時的公司請了大約三週的假，遠遠飛到紐約，想讓自己按下暫停鍵、療癒那個被掏空的自己，回到正常人的生活。她說那段獨自待在紐約的時間，讓我重新找回了很久沒有的自在呼吸的感覺，二十年後，我帶著『Sugar High 2.0』、帶著音樂，也帶著更完整的自己，重新回到這座城市。」感謝台下粉絲，讓她在紐約的故事，多了全新的一頁。

更多中時新聞網報導

NBA》愛德華茲末節個人秀 灰狼險退綠軍

登山健行小心 三高族群先循序暖身

范怡文在珠海大劇院 打造〈美好時光〉