王心凌宣布1/23、1/24極限加座！ 提醒「孕婦、心臟疾病患者、幼童與高齡者」不建議買

王心凌1月23、24日將帶著「SUGAR HIGH 2.0 世界巡迴演唱會」唱進台北小巨蛋，隨著台北最終場消息曝光，觀眾關注度與詢問持續升溫。主辦單位寬宏藝術在審慎評估場館條件與整體觀演安排後，正式宣布啟動「極限加座」，希望能在兼顧安全規範與觀演品質的前提下，回應更多歌迷希望來到現場、共同參與這場重要時刻的期待。相關加座將於(16)日下午14:00正式開賣，購票詳情請洽寬宏售票系統(kham.com.tw)。

極限加座區域：紫紅2A視線不良區，購買前請務必審慎考慮並理解相關限制，當日恕不接受以視線不良為由的退票。此外，本區座位鄰近喇叭及 LED 螢幕，孕婦、心臟疾病患者、幼童與高齡者不建議於此區觀賞演出。

對於即將迎來台北最終場，王心凌也表示：「很開心能在這樣重要的時刻，邀請大家一起走進我們的 Sugar Land。希望每一位來到現場的朋友，都能帶著最輕鬆、最愉快的心情，盡情感受音樂裡所蘊含的甜蜜與愉悅，享受屬於我們的快樂時光。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導