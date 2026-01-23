王心凌小巨蛋開3聲道 釣出小禎伴廚師男友追星

王心凌今在台北小巨蛋舉辦「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」。寬宏藝術 X 天晴娛樂提供



王心凌今晚（1╱23）起一連2天在台北小巨蛋舉辦「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」，2場共吸引2萬人朝聖，票房粗估吸金5780萬元。在連唱7首歌後，她大開3聲道，用客語、台語、國語跟上萬名粉絲閒話家常，要走近1樓的歌迷面前時還笑問：「美顏開了沒？那我下來囉！」

一開場，王心凌穿著「Bite Back銀耀戰甲」帶領20位舞者從5層樓高的小巨蛋屋頂從天而降嗨唱〈BITE BACK〉揭開序幕，她興奮喊：「台北小巨蛋！」後唱跳〈一律建議分手吧〉、〈Woosa Woosa〉和〈Honey〉， 20分鐘不停歇的快歌，她臉不紅氣不喘，展現過人體力。

王心凌穿著「Bite Back銀耀戰甲」帶領20位舞者從5層樓高的小巨蛋屋頂從天而降嗨唱〈BITE BACK〉揭開序幕。寬宏藝術 X 天晴娛樂提供

隨後王心凌以一襲玫瑰紅禮服現身，演唱搖滾版的〈不哭〉、〈愛太空〉和〈我會好好的〉後說：「歡迎大家來到Sugar High 2.0台北小巨蛋，我是Sugar Land的CEO王心凌。」還開玩笑說：「謝謝你們在臨門一腳還是買了視線不良區，謝謝。」接著用台語說：「朋友啊！感謝喔！」 粉絲用客語回答，讓她笑說：「現在考我客家話，我媽媽可是客家人呢！」接著幫全場「翻譯」，「他說他住在新埔，我就跟他說，你要跟我講什麼」。男粉則大喊「愛妳」。

另外，好人緣的王心凌也吸引天王、天后獻花應援，除青峰、A-Lin、Ella、楊丞琳、林俊傑、王力宏、周渝民夫妻、許茹芸、楊謹華送花籃祝福外，去年傳出緋聞的吳克群也沒缺席，還不避嫌在花牌寫：「全糖宇宙完美綻放Sugar宇宙甜。」而小禎也帶小7歲的廚師男友Alan一起坐在台下聽歌。

