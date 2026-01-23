王心凌小巨蛋驚魂15分鐘「飛天吊台出狀況」 走進觀眾席近距離寵粉

王心凌23日在台北小巨蛋舉辦「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」最終站的演出，但現場總是會有驚喜，本來預計要在「繞場組曲」降下的「SUGAR HIGH 限定版夢幻飛天糖罐子」出現問題，一直在天空上降不下來，她因此跳過了一大段將近15分鐘的歌曲沒唱，在點歌橋段結束後，她大方地向萬名凌寶們解釋這個狀況，接著決定要帶著舞群一起環場，用走的跟凌寶們進行近距離接觸。

王心凌表示，現場就是這樣，「本來我們準備了一個環場的吊台，要跟大家近距離接觸，但現場就這樣，如果機器有一點點不夠安全，我們就不可能去冒險，剛剛在〈往幸福出發吧〉，我應該就要再吊台上，但是有一點點可惜，機器沒辦法安全作動，我沒辦法讓大家一起冒著險」，她還問大家有沒有發現這件事。

王心凌走下台跟觀眾互動。（圖／記者林政平攝）

經過現場的討論後，王心凌決定用走的繞場，完成跟大家近距離接觸的流程，她也宣導大家要好好坐在位子上，台北小巨蛋的歌迷也很遵守規矩，讓她好好的、完美的環完小巨蛋，她也高EQ的說「現場就是這樣，我覺得你們很幸運，這個環場的歌跟剛才可能有點重複，就當作送給大家驚喜的小禮物」。

環場完之後，王心凌說：「你們也好棒，謝謝你們，我還是完成這個繞場的組曲了，其實也蠻好玩的對不對？很開心、沒有想到可以這麼驚喜，更近距離地見到大家。有時候意外來得那麼突然，一切都是最好的安排。」她表示，一開始聽到吊台出狀況，人就有點緊繃、腳也開始有點抽筋，「繞場完成後，覺得有點鬆了一口氣，把想要帶給你們的歌曲完整地帶給你們了，雖然有兩首歌，你們聽了兩遍。」

王心凌接著有感而發地說：「我每次站在舞台上都很清楚，這一刻不是理所當然。每次上台前，我都要求自己保持最好的狀態，努力讓身體狀況調整好、努力不能感冒。SUGAR HIGH能夠走到今天，第78場有團隊們一起努力，還有像我剛才抬頭就可以看見你們。有些時候我會感覺到累，有些時候我會懷疑自己，但只要能站上舞台、音樂一響起，我就能立刻感受到，唱歌這件事情是這麼快樂的。今天我們就繼續一起這樣開心地唱著，今天繼續開心地唱完，今晚我們在台北相聚，SUGAR HIGH這個故事還在繼續。」

