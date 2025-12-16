王心凌小巨蛋「極限加座」開賣 加碼全新周邊商品

王心凌（中）「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」倒數收官。寬宏藝術☓天晴娛樂提供



王心凌「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」明年1月23、24日將在台北小巨蛋迎來最終收官場，她表示：「很開心能在這樣重要的時刻，邀請大家一起走進我們的Sugar Land。希望每1位來到現場的朋友，都能帶著最輕鬆、最愉快的心情，盡情感受音樂裡所蘊含的甜蜜與愉悅，享受屬於我們的快樂時光。」

而主辦單位寬宏藝術在審慎評估場館條件與整體觀演安排後，宣布啟動「極限加座」，也提醒紫紅2A視線不良區，由於座位位置靠近主舞台兩側，受到舞台結構與硬體設備架設角度影響，可能會出現部分視線遮擋，無法完整觀看主舞台LED螢幕與主舞台中後方的表演，延伸舞台視野則不受影響，購買前請審慎考慮，當日恕不接受以視線不良為由的退票。此外，本區座位鄰近喇叭及LED螢幕，孕婦、心臟疾病患者、幼童與高齡者不建議於此區觀賞演出。

廣告 廣告

另外，官方授權的周邊商品單位也宣布延續「SUGAR HIGH 2.0」的核心視覺概念，推出全新Sugar Family 2.0玩偶與環保收納包，將演唱會中的情感元素轉化為可被保存與使用的實體設計，今（12╱16）起於線上平台展開預購，加座票也於寬宏售票系統開賣。

更多太報報導

李進良邀小禎新歡加入親友團 笑虧：比大谷翔平更有「味道」

「空中補給合唱團」迎成軍50年 下月撲台開唱：珍惜美好時刻

奈良美智穿藍白拖蒜頭糖廠打卡 淚看《大濛》：會成為名作