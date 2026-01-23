王心凌小巨蛋「飛天糖罐子」出事了！緊急補救衝下台掀粉絲暴動

王心凌23日在台北小巨蛋舉辦「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）

甜蜜天后Cyndi王心凌「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」的最終站演出，於23日一連兩天在台北小巨蛋登場，豈料在尾聲，她突然表示今晚在舞台上爆出意外狀況，原訂要升空環繞全場的道具「SUGAR HIGH限定版夢幻飛天糖罐子」臨時故障，無法如期啟動，不過她臨危不亂，仍順利完成演出，演唱會尾聲更改以徒步方式繞場，直接走進搖滾區寵粉，誠意十足。

她原訂演唱到演唱會同名主題曲〈SUGAR HIGH〉和〈教海鷗飛行的貓〉等夯曲，踏上全新打造的「SUGAR HIGH限定版夢幻飛天糖罐子」，升空環繞整個小巨蛋，並一口氣演唱〈愛的套餐〉、〈愛的天靈靈〉、〈Baby Boy〉等多首輕快代表作的組曲，與2、3樓的歌迷們近距離相見，但是因為有突發狀況，所以調整演出橋段。

她也貼心叮嚀歌迷務必留在座位上、注意安全，笑說這樣的安排反而成了「你們很幸運，今天送給大家的小禮物」，即使少了飛天效果，依然不減甜蜜天后的舞台魅力。

她坦言都是事前沒有排練過的，只能即時調整補救方式，也特別在台上為工作夥伴請大家給予掌聲鼓勵，「我不可能讓大家跟著我一起冒風險，但我還是很想把這些歌唱給你們聽，也很想靠近你們。」

