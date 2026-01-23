王心凌小露性感美暈了！回台北開心找Honey差點跌倒

【緯來新聞網】Cyndi 王心凌今（23日）起一連兩天在台北小巨蛋舉辦《SUGAR HIGH 2.0》世界巡迴演唱會最終站演出，兩場門票售罄、吸金5780萬元。這回準備7套全新表演服，她穿著「Bite Back銀耀戰甲」從5層樓高的屋頂下降，唱得起勁時，帶著舞者走向延伸舞台要唱〈Honey〉時，不小心踉蹌差點跌倒，但擁有豐富舞台經驗的她，完全不受影響。

王心凌回到台北開唱，小露性感。（圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）

王心凌《SUGAR HIGH 2.0》巡演回到台北進行收官場，一連唱跳三首快歌〈一律建議分手吧〉、〈Woosa Woosa〉和〈Honey〉，全場瞬間變成歡樂樂園，20分鐘不停歇的快歌，她臉不紅氣不喘，展現唱跳實力和過人體力。



在和粉絲聊天時，有人以客語大喊與王心凌對話，來來回回講了老半天，就是要對偶像說聲「愛妳」。她接著感謝願意買視線不良區的觀眾，特地走向前和大家打招呼，當走到搖滾區時，笑稱：「美顏開了沒？確定開了喔！我下來了。」

王心凌（中）載歌載舞，臉不紅氣不喘。（圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）

隨後，王心凌以一襲玫瑰紅禮服現身，襯托出雪白肌膚，優雅中又帶點性感，此時曲風一轉，她以酷帥之姿演唱搖滾版的〈不哭〉、〈愛太空〉、〈我會好好的〉，讓全場上萬粉絲一起大合唱，「我是Sugar Land的CEO王心凌，在我們這個最美的糖果世界裡，有刺激、有感動，無論你想要大哭、大笑或大聲尖叫，在Sugar Land都能滿足你的願望」。



回到家鄉開唱，許多親友都到場支持，阿喜、孫德榮、張棋惠、吳青峰、許茹芸、李佩甄、胡小禎、謝宇威、伍思凱等人都在台下觀賞，其中小禎更帶上小7歲像大谷翔平的男友Alan。此外，王心凌的老友也曾傳緋聞的吳克群則送上花籃祝福。

小禎（左圖）帶男友Alan（右圖）一起看演唱會。（圖／記者王人傑攝）

吳克群送花籃祝福。（圖／記者王人傑攝）

