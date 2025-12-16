王心凌巡演迎收官 最後搶票機會公布了

王心凌「SUGAR HIGH 2.0 世界巡迴演唱會」將迎來收官場。（寬宏藝術☓天晴娛樂提供）

王心凌「SUGAR HIGH 2.0 世界巡迴演唱會」自啟動以來，在各地掀起炫風。巡演即將於明年1月23、24日登上台北小巨蛋，迎來最終收官場。王心凌也分享心表情示：「很開心能在這樣重要的時刻，邀請大家一起走進我們的Sugar Land。希望每一位來到現場的朋友，都能帶著最輕鬆、最愉快的心情，盡情感受音樂裡的甜蜜與愉悅，享受屬於我們的快樂時光。」

面對歌迷期待，主辦單位寬宏藝術在審慎評估場館條件、安全規範與整體觀演品質後，正式宣布啟動「極限加座」，希望能讓更多歌迷有機會親臨現場，極限加座門票將於16日下午2點正式開賣，購票詳情可洽寬宏售票系統。

