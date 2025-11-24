王心凌巡演進軍美國 驚喜準備「特別限定版本」
王心凌帶著「Sugar High 2.0」世界巡演正式進軍美國，首站鎖定加州灣區城市奧克蘭，於知名場館Oakland Arena隆重開唱，為美國巡演揭開亮眼序幕。王心凌以〈Bite Back〉、〈Baby Boy〉、〈Honey〉等歌曲帶動現場氣氛，再延伸至經典曲目〈從未到過的地方〉、〈月光〉延長尾奏、〈Sugar High〉等，內容緊湊、視覺豐富，全面展現Sugarland樂園的標誌性風格與能量。
首次於美國開唱，王心凌也在台上真誠分享自己的心情：「為了今天的演出，我提前幾天來到舊金山，除了想先調時差、讓今天能在最好的狀態之外，我去逛了MoMA美術館、漁人碼頭，看海、看海豹、坐了摩天輪、喝了 Hot Chocolate，而每天的ending是tequila shots，這些畫面、這些感覺、這些瞬間，都是我今天站在這裡，把自己交給你們的養分。」
為了首次於美國演出，王心凌與製作團隊在節目結構、舞台動線及歌單編排上進行多項微調，包括互動段落設計、美式場館節奏配置、曲目動能調整 等，呈現Sugar High 2.0「美國特別限定版」。除了 重新編排並返場的〈Baby Boy〉椅子舞外，粉絲最愛的「鑽石雨」與「點歌環節」等經典段落，也在奧克蘭場一一帶來，讓美國觀眾一次感受到 Sugar High 2.0的全方位魅力。
