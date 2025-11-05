王心凌忙中尋樂！自爆有「親密伴侶」 被催新專輯答案笑噴

【緯來新聞網】王心凌今（5日）出席「心路基金會—勇敢走新路」募款活動，提到巡演《Sugar High 2.0》接連在美國、中國等地演出，最終在明年1月回到台灣收官，想想就有點不捨，但忙成這樣，看來都沒自己私人時間？「有空檔盡量把時間留給家人」。至於感情的部分，她笑說：「如果每一個朋友都要變伴侶，要不要留點名聲？」笑稱現在的親密對象就是「工作」。

王心凌的情人是工作。（圖／記者許方正攝）

王心凌日前被周刊爆料和吳克群從好友變情人，「他一直都是我很好的朋友」，由於Lulu及陳漢典一樣成從朋友昇華為伴侶，但朋友眾多的她，笑說：「如果都要變成終身伴侶，我要不要留點名聲啊？」



反正她認定吳克群是好朋友，緋聞出來時雙方也沒有討論「好朋友不用說太多」。總之現階段的感情生活「我努力囉」，認為現在最親密的伴侶就是工作了。



比起戀愛，她更想把時間留給家人，「我有一點點空檔的話就會盡量把時間留給家人，媽媽是一定要碰面的，如果我時間比較滿，他們就會來台北找我」，會盡量維持工作和生活的平衡，但還是想挑戰看看自己在工作方面能再做到什麼極限。

廣告 廣告

王心凌（右）佩服早療小朋友的勇氣。（圖／記者許方正攝）

巡演《Sugar High 2.0》已進入尾聲，她將在明年1月23、24日回到起點台北小巨蛋收官，在這之前幾乎周周有演出，且還有時差的應付，對體力是一大挑戰，「因應不同城市、場地，歌單也會調整，我盡量保持運動習慣，不要生病感冒，出入都會戴口罩，也會補充維他命」。而新專輯進度，她不敢亂開支票，坦白地說：「一點眉目都沒有。」



現場，她分享與心路早療服務對象小暄的相處情形，「小暄雖然頂著微弱的身軀，但練走路、學說話的努力眼神，讓我看見一種堅持的力量。小暄的勇敢，是日復一日的練習」。她認為每個人都會害怕，但真正的勇敢，是知道自己要的是什麼，「堅持本心，努力去做。就像心路的孩子與家長，他們不是沒有恐懼，而是選擇面對它」。



「勇敢走新路—陪障礙者一起閃耀」歲末募款活動即日起開跑，期盼募集4千萬元經費，持續推動障礙者的早療、就業與健康老化服務。為答謝民眾愛心，至2026年2月28日止，單筆捐款滿1500元、3800元可分別獲得心路服務青年手作「勇氣皂組」或「勇敢的滋味．蛋捲禮盒」。

王心凌一路忙到明年春節前。（圖／記者許方正攝）

更多緯來新聞網報導

日本最帥格鬥家撞臉許光漢 22歲三浦孝太來台辦見面會

舒淇曝「從沒想過當導演」 拍《女孩》全因候孝賢一句話