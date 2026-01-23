王心凌性感攻蛋！辣腿美成這樣 唱一半意外踉蹌畫面曝光

王心凌23日在台北小巨蛋舉辦「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）

「甜蜜天后」王心凌5度攻蛋，23、24日在台北小巨蛋舉辦「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」最終站。她穿著「銀耀戰甲」大秀性感身材、小蠻腰及辣腿，帶領20位舞者現身在5層樓高的小巨蛋屋頂自空中從天而降，氣勢十足，豈料唱跳〈Honey〉時，穿著高跟靴子的她興奮跑到延伸舞台卻意外踉蹌，幸好無大礙，臨危不亂繼續演出，十分敬業。

王心凌一連換7套華麗造型，飆唱搖滾版的〈不哭〉、〈愛太空〉和〈我會好好的〉，向全場萬人粉絲打招呼，「歡迎來到Sugar High 2.0台北小巨蛋，我是Sugar Land的CEO Cyndi王心凌，在我們這個最美的糖果世界裡，有刺激、有感動，無論你想要大哭、大笑或是大聲尖叫，在Sugar Land都能滿足你的願望。」

廣告 廣告

王心凌23日在台北小巨蛋舉辦「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）

人氣很旺的她2場小巨蛋完售還加賣視線不良區，看到台下滿滿粉絲，特地走到視線不良區前跟歌迷互動，「謝謝你們在臨門一腳，買了視線不良區。」向來寵粉的她唱到經典夯曲〈愛你〉邀全場粉絲一起大合唱，她激動問粉絲：「你們愛我嗎？」歌迷大喊：「愛你。」氣氛嗨翻。

更多中時新聞網報導

動力火車攻蛋先「閉嘴」餓到哀哀叫

龔鈺祺音樂會 理想混蛋雞丁站台曝巧合

68歲齊豫風采依舊在自勉不退休