王心凌感情現況曝光！自曝身邊許多好朋友 已有「最親密的伴侶」

「甜心教主」王心凌今（五）日出席心路基金會歲末募款記者會，為遲緩兒童發聲盡心力。她日前被爆出與吳克群一同現身機場，兩人在飛機上互動親密，疑似熱戀中。對此，王心凌低調表示：「他一直都是我很好的朋友。」以好人卡間接否認了兩人的戀情傳聞。

當被問到是否有望像陳漢典與Lulu一樣，從朋友昇華成戀人時，她再度強調兩人是「很好的朋友」，並自嘲感情生活還在努力的階段，「我努力囉，努力很重要。」至於目前身邊有無對象？她笑說：「有很多好朋友，但現在比較忙還是在工作，工作現在是我最親密的伴侶。」

王心凌近期忙於「SUGAR HIGH2.0世界巡迴演唱會」，將在明年1月23、24日第5度唱進台北小巨蛋舉辦收官場，之後還將赴美國開唱，工作行程相當滿檔。她馬不停蹄地為了演唱會到處飛，分享維持體力的方法就是盡量保持運動，避免自己生病、感冒。她提到：「搭飛機的時候我口罩戴得滿好的，也會補充維他命，我之前鼻竇開刀嘛，所以會注意。」

由於在各地到處飛，王心凌在台北小巨蛋返場前沒有時間閉關。她透露，少數的空檔時間會把時間盡量留給家人，盡量維持工作與家人的平衡。「時間因為比較滿，媽媽都會來台北找我，我要好好工作，也要好好照顧身體。」

她表示台北小巨蛋演唱會是此次巡演的收官場，結束後剛好是農曆春節，可以跟家人好好相聚。至於粉絲關心的新專輯進度，她驚慌的回應：「現在一點眉目都沒有！」談到未來有沒有可能進軍大巨蛋，她則笑回：「那是以後的事情。」



