王心凌揪機器人表演 吳克群新年獻新歌

「甜蜜天后」王心凌於民國114年12月31日跨年夜在湖南衛視跨年晚會熱唱，她為了這個跨年舞台量身打造一段金曲組曲，氣勢十足，一口氣又唱又跳6首經典代表作，更攜手120位專業舞者同台演出，並首度結合5台大型機器人共同表演，用心打造與眾不同的舞台演出。

她身穿金色亮麗華服上台，飆唱〈第一次愛的人〉、〈Honey〉、〈愛你〉及〈彩虹的微笑〉，熟悉的旋律一響起，瞬間勾起無數觀眾的青春回憶，全場跟著節奏齊聲合唱，氣氛熱鬧；整場表演透過設計與視覺編排，打造出兼具未來感與娛樂性舞台。

另外，吳克群在跨年夜推出新歌〈地球上最後一首情歌〉迎新年，他分享創作初衷，是「在這個科技飛速發展的時代，能好好去愛一個具體的人，是最浪漫、也是最末日的幸福。」他受邀登上湖南衛視跨年晚會，帶來精采演出。被問到新年願望，他說：「希望幫更多人完成更多不可能的事，為他們寫詩。」