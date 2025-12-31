王心凌揪120位舞者嗨跳！ 經典金曲連發跨進2026年

記者林政平報導／王心凌在2026年跨年夜登上湖南衛視舞台開唱，為這場重要時刻量身打造氣勢十足的組曲演出，一口氣串聯〈第一次愛的人〉、〈心電心〉、〈Honey〉、〈愛你〉與〈彩虹的微笑〉等六首經典代表作，從甜美悸動一路唱到青春狂歡，完整展現她橫跨世代、歷久彌新的音樂魅力。

此次跨年舞台規格全面升級，王心凌霸氣號召120位專業舞者同台共演，更首度加入5台大型機器人助陣，隨著音樂節奏同步跳起〈愛你〉的招牌舞步，可愛又帥氣的畫面瞬間點燃全場氣氛。整段演出透過精密走位與層層堆疊的視覺編排，成功打造兼具未來感與娛樂性的震撼舞台。

廣告 廣告

這場跨年演出不僅是經典金曲的重溫，更結合高規格製作與科技元素，為「甜蜜天后」注入全新舞台樣貌。從青春偶像一路蛻變為全能歌手，王心凌以實力證明，她的音樂影響力早已跨越世代界線，持續在華語流行舞台上發光發熱。

王心凌跟120位舞者一起嗨跳。（圖／翻攝微博）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導