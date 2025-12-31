王心凌揪120名舞者湖南衛視跨年 〈Honey〉、〈愛你〉掀回憶殺

【緯來新聞網】歌手王心凌今年在湖南衛視跨年晚會和粉絲一起跨年，一口氣串聯六首經典代表作〈第一次愛的人〉、〈心電心〉、〈Honey〉、〈愛你〉、與〈彩虹的微笑〉，熟悉的旋律一響起，瞬間勾起無數觀眾的青春回憶，也讓全場跟著節奏齊聲合唱，現場氣氛熱烈沸騰。

王心凌今年在湖南衛視跨年晚會和粉絲一起跨年。（圖／天晴娛樂提供）

此次舞台製作規模堪稱跨年等級中的頂規配置，王心凌攜手龐大的 120 位專業舞者同台演出，並首度結合 5 台大型機器人共同表演。機器人同步大跳〈愛你〉經典舞步的畫面，可愛又帥氣，整場表演透過精密的走位設計與視覺編排，打造出兼具未來感與娛樂性的震撼舞台。舞者與機械人律動完美融合，搭配層層推進的燈光、雷射與 LED 視覺特效，宛如一場大型流動式音樂劇，氣勢驚人。



在舞台表現上，王心凌以金色造型，閃耀動人，展現天后魅力，驚豔全場。無論是甜美笑容、精準肢體動作，或與舞群之間的互動節奏，都展現出她多年累積的舞台功力與巨星風範。即使在高強度的連續快歌演出中，依然維持細膩的情緒傳遞，讓觀眾不只是「看見」，更是「感受到」屬於王心凌的甜蜜能量。



值得一提的是，這段跨年演出不僅是懷舊金曲的回顧，更透過高規格製作與科技元素的導入，重新定義「甜蜜天后」的舞台樣貌。從青春偶像到成熟全能歌手，同時結合現代最新科技，王心凌以實力證明，她的影響力早已超越世代界線，持續在華語流行舞台上發光發熱。隨著跨年倒數落幕，王心凌這段結合音樂、舞蹈與科技的精彩演出，也被不少觀眾與網友評為本屆跨年最具代表性的舞台之一。

