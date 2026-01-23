王心凌攻蛋最終站！緋聞男友出手撒糖 855天巡演秘辛曝光

王心凌23日起連2天在小巨蛋開唱。寬宏藝術&天晴娛樂提供

王心凌「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」最終站演出，今（23日）起連2天在台北小巨蛋登場！圈內人緣極佳的她，現場擺滿眾星友送上的祝賀花籃，緋聞男友吳克群和好姐妹楊丞琳也透過花牌祝福，為「SUGAR HIGH 2.0 世界巡迴演唱會」最終站掀起滿滿甜度。

事實上，「SUGAR HIGH」巡演歷時855天，唱遍31個城市，77場演出，場場爆滿、好評不斷，終於在今明兩天回到小巨蛋開唱，舉辦最終站第78、79場演出；為了提供更高度的視覺糖分，台北最終站打造開場全新的「Bite Back 銀耀戰甲」，全場連換7款造型，誠意十足。

巡演期間維持高度節制作息

在這橫跨兩年半的巡演旅程中，舞台上的光亮與掌聲背後，是對藝人身心狀態極為嚴苛的考驗。期間歷經受傷、感冒、過度疲勞，甚至在高強度演出後，下了舞台便因體力透支而無法站立的時刻，但王心凌始終選擇在每一次登場前，將自己調整到能夠承擔「完美演出」的位置。

除了口罩不離身、嚴格的身體管理，她在巡演期間更維持高度節制的作息與生活節奏，反覆檢視身體訊號、調整排練與休息比例，學會在高密度移動與演出之間，保留最必要的能量與專注。這不只是對體能的要求，更是對身心靈全方面的紀律，才能做到的狀態。

王心凌今在小巨蛋開唱，圈內好友送上花藍祝福。翻攝cyndiloves2sing IG限動

