王心凌攻蛋秀雪白嫩肌 緋聞男友吳克群喊：宇宙甜

王心凌巡演最終站來到小巨蛋。（圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）

王心凌一連兩天在小巨蛋舉辦「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」最終站，第一天演出今（23日）登場，一開場王心凌就大喊：「台北小巨蛋，我回來了！」在這兩年半的旅程中，她歷經受傷、感冒、過度疲勞，甚至有在高強度演出後，下了舞台便因體力透支而無法站立的時刻，但她始終選擇在每一次登場前，將自己調整到能夠承擔「完美演出」的位置。

王心凌為了完美演出進行嚴格身體管理。（圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）

為了呈現完美的演出，王心凌口罩不離身，還進行嚴格的身體管理，她在巡演期間更維持高度節制的作息與生活節奏，反覆檢視身體訊號、調整排練與休息比例，學會在高密度移動與演出之間，保留最必要的能量與專注。這不只是對體能的要求，更是對身心靈全方面的紀律，才能做到讓全場驚嘆的狀態。

廣告 廣告

緋聞男友吳克群送上花籃。（圖／吳孟倫攝）

在歌迷的尖叫聲中，王心凌穿著「Bite Back銀耀戰甲」，帶領20位舞者現身在高達5層樓高的小巨蛋屋頂，自空中從天而降，強大氣場讓整個小巨蛋歡聲雷動，在充滿節奏感的〈BITE BACK〉旋律中，全場歡呼聲與音樂節奏交疊在一起，接著20分鐘不停歇的快歌，她臉不紅氣不喘，展現唱跳實力和過人體力。

隨後王心凌以一襲玫瑰紅禮服現身，襯托出她雪白肌膚吹彈可破，優雅又性感，此時曲風一轉，她以酷帥之姿演唱搖滾版的〈不哭〉、〈愛太空〉和經典歌曲〈我會好好的〉之後，她開心說：「歡迎來到Sugar High 2.0台北小巨蛋，我是Sugar Land的CEO Cyndi王心凌，在我們這個最美的糖果世界裡，有刺激、有感動，無論你想要大哭、大笑或是 大聲尖叫，在Sugar Land都能滿足你的願望。」

演藝圈不少好友力挺王心凌，包括孫德榮、張棋惠、吳青峰、許茹芸、胡小禎與男友等人都到場同樂，與她頻傳緋聞的吳克群也不避嫌送上花籃，寫著：「全糖宇宙完美綻放，Sugar宇宙甜。」態度相當大方。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

日本人超愛！她送「古早味零食」狂被讚 一票人共鳴：配藥吃超幸福

救不回小生命！詹能傑「2年前遺憾」被翻出 選擇交出生存機會

髮廊洗頭較持久？內行人曝「3關鍵」 她實測嗨喊：撐4天不會癢