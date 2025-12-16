王心凌攻蛋開唱倒數！主辦單位「緊急極限加座」 門票今下午2點開賣

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

王心凌「SUGAR HIGH 2.0 世界巡迴演唱會」即將於明年1月23日、24日在台北小巨蛋迎來最終收官場，主辦單位寬宏藝術在審慎評估場館條件，與整體觀演安排後正式宣布啟動「極限加座」，加座門票將於今（16）日下午2點正式開賣，購票詳情請洽寬宏售票系統。

王心凌台北小巨蛋演唱會極限加開座位。（圖／寬宏藝術提供）

隨著台北最終場消息曝光，觀眾關注度與詢問持續升溫，主辦單位寬宏藝術在審慎評估場館條件與整體觀演安排後，正式宣布啟動「極限加座」，希望能在兼顧安全規範與觀演品質的前提下，回應更多歌迷希望來到現場、共同參與這場重要時刻的期待。

廣告 廣告

極限加座區域包含紫紅2A視線不良區，由於座位位置靠近主舞台兩側，受到舞台結構與硬體設備架設角度影響，可能會出現部分視線遮擋，無法完整觀看主舞台LED螢幕與藝人在主舞台中後方的表演，延伸舞台視野則不受影響，購買前請務必審慎考慮並理解相關限制，當日恕不接受以視線不良為由的退票。此外，本區座位鄰近喇叭及LED螢幕，孕婦、心臟疾病患者、幼童與高齡者不建議於此區觀賞演出。

對於即將迎來台北最終場，王心凌也表示：「很開心能在這樣重要的時刻，邀請大家一起走進我們的Sugar Land。希望每一位來到現場的朋友，都能帶著最輕鬆、最愉快的心情，盡情感受音樂裡所蘊含的甜蜜與愉悅，享受屬於我們的快樂時光。」

王心凌攻蛋開唱倒數一個月。（圖／寬宏藝術提供）

更多FTNN新聞網報導

王心凌絕美現身微博音樂盛典！親揭「巡演門票開賣時間」

王心凌紐約開唱！帶領歌迷為香港大火默哀 自揭過往曾被掏空

RAIN相隔20年重返小巨蛋！跨海告白台粉 公開3大驚喜

