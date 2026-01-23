王心凌攻蛋開唱首日出狀況！「巨型道具故障」 緊急辦法補償歌迷

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

「甜蜜天后」王心凌於今（23）日起一連兩天在台北小巨蛋舉行「2026 王心凌 Sugar High 2.0 世界巡回演唱會」返場，而舞台上的巨型道具故障，導致演出整整少了15分鐘的組曲，王心凌也緊急想出補救辦法。

王心凌演唱會巨型道具出狀況。（圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂）

王心凌原本在唱完〈教海鷗飛行的貓〉要站上全新打造的「SUGAR HIGH限定版夢幻飛天糖罐子」，升空環繞整個小巨蛋，但這個橋段緊急取消，等於少了15分鐘的繞場組曲，對此，她在演唱會尾聲，向粉絲坦承此事，提到是因為道具臨時故障導致，只好緊急取消。

王心凌的演唱會因為道具臨時故障，所以有15分鐘的演出橋段取消。（圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂）

王心凌透露，這是突發狀況，事前沒有排練過，只能緊急調整，也不想讓歌迷一起冒著危險，「但我還是很想把這些歌唱給你們聽，也很想靠近你們。」因此想到的補救辦法，就是走下來與歌迷近距離互動，她笑虧這樣的狀況反倒成了送給歌迷的小禮物。

