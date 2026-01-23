王心凌攻蛋首日道具故障 走下台寵粉萬人暴動

王心凌以一襲玫瑰紅禮服演唱搖滾版的〈不哭〉、〈愛太空〉和〈我會好好的〉。寬宏藝術 X 天晴娛樂提供



王心凌「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」今晚（1╱23）起一連2天在台北小巨蛋登場，原本中段安排全新打造的「SUGAR HIGH限定版夢幻飛天糖罐子」升空環繞，但因機器故障，只能忍痛砍掉15分鐘與2、3樓歌迷近距離互動的橋段，不過尾聲她仍以徒步方式繞場，寵粉無極限，也讓上萬迷粉絲嗨翻。

演唱會後半段，王心凌接連演唱抒情金曲〈大眠〉、〈感情用事〉和經典快歌組曲〈睫毛彎彎〉、〈心電心〉、〈彩虹的微笑〉，她知道很多粉絲有些歌曲沒有聽到，也主動開放20分鐘的點歌時間。

尾聲，王心凌坦言原本準備了一個吊台，但因「不夠安全」決定取消，「我不可能讓大家一起冒這個風險」。於是臨時決定徒步繞場，「我想要下去唱完這些歌」。也要粉絲乖乖在位子上坐好，笑說有時意外就是那麼突然，「一切都是最好的安排」。

