王心凌攻蛋 蠻腰辣腿大放送

「甜蜜天后」王心凌5度攻蛋，23、24日在台北小巨蛋舉辦「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」最終站。她昨穿著「銀耀戰甲」大秀性感雪乳、小蠻腰及辣腿，帶領20位舞者現身在5層樓高的小巨蛋屋頂自空中從天而降，氣勢十足，豈料唱跳〈Honey〉時，穿著高跟靴子的她興奮跑到延伸舞台卻意外踉蹌，幸好無大礙，臨危不亂繼續演出，十分敬業。

王心凌昨一連換7套華麗造型，飆唱搖滾版的〈不哭〉、〈愛太空〉和〈我會好好的〉，向全場萬人粉絲打招呼，「歡迎來到Sugar High 2.0台北小巨蛋，我是Sugar Land的CEO Cyndi王心凌，在我們這個最美的糖果世界裡，有刺激、有感動，無論你想要大哭、大笑或是大聲尖叫，在Sugar Land都能滿足你的願望。」

人氣很旺的她，2場小巨蛋完售還加賣視線不良區，看到台下滿滿粉絲，特地走到視線不良區前跟歌迷互動，「謝謝你們在臨門一腳，買了視線不良區。」向來寵粉的她唱到經典夯曲〈愛你〉邀全場粉絲一起大合唱，她激動問粉絲：「你們愛我嗎？」歌迷大喊：「愛你。」氣氛熱鬧。

由於這次巡迴演唱會是最終站，王心凌知道很多粉絲有些歌曲沒有聽到，不想讓歌迷留有遺憾，於是主動表示希望在演唱會最終站開放歌迷點歌，為歌迷演唱不同以往的歌曲，一口氣讓歌迷狂點了長達20分鐘，讓她笑說：「再點下去，演唱會要唱不完了。」

轉發IG展現好交情

王心凌在圈內擁好人緣，許多好友送上花籃祝賀，而她先前被爆出與好友吳克群一同現身機場、互動親密，被懷疑2人正在熱戀中，她先前僅回應跟吳克群是「很好的朋友」，緋聞男友吳克群昨不避嫌送上花籃，祝福：「全糖宇宙完美綻放，Sugar宇宙甜。」王心凌在IG謝謝好友的花籃，吳克群則轉發王心凌限時動態，大展好友誼。

她的好友吳青峰、許茹芸及小禎與閨蜜李佩甄昨坐在台下欣賞演出，小禎帶著小7歲外形酷似大谷翔平的男友Alan同行，大方放閃。王心凌2場小巨蛋完售共吸引2萬粉絲到場支持，票房粗估吸金5780萬元。