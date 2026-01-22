王心凌新片出包？嗨喊台北、上海「謎之亂叫」網愣：超級吵

娛樂中心／綜合報導

「甜心教主」王心凌以甜美的曲風聞名，唱紅多首經典歌曲，2022年因換上青春制服唱跳成名曲〈愛你〉，成功掀起一波回憶殺，事業再次攀上高峰，更展開巡迴演出。本週末她將重返台北小巨蛋、舉辦巡演最終場，搶先在社群發出宣傳片熱身，但因片中出現「謎之狂喊」意外引發話題，連鐵粉也搖頭笑說，「剪輯真的很不行！」

王心凌明（23日）、後（24日）一連2天重返台北小巨蛋，事前也特別彙整這兩年多、到訪31個城市巡演的精彩片段，帶粉絲回顧一路走來的感動時刻。一開場先是王心凌大喊「台北尖叫聲在哪裡」，畫面也出現「台北」2個大字，接著一一切換上海、奧克蘭、紐約等城市，背景音則搭配她在演唱會上，熱情喊出該城市的聲音。

王心凌PO片嗨喊台北、上海！背景突冒「謎之亂叫」網一聽傻眼：超級吵

王心凌接連喊出多個國家城市的名稱。（圖／翻攝「cyndiloves2sing」IG）

起初王心凌都喊出完整城市名稱，不過隨著城市切換的速度變快，連音軌也出現重疊的狀況，導致王心凌像在「亂喊」，背景音有些嘈雜。對此，片段被轉傳到Threads後引發討論，不少網友笑說，「剪輯爛到很好笑」、「好ㄎㄧㄤ這迷因等級了吧」、「超好笑我要發瘋」、「身為心凌的粉絲，看了也頭痛」、「本來覺得沒怎樣，打開聲音就覺得真的超級吵」、「王心凌團隊到底在想什麼」、「聽到後面根本聽不懂她在說什麼」。









原文出處：王心凌PO片嗨喊台北、上海！背景突冒「謎之亂叫」網一聽愣了：超級吵

