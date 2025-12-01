王心凌曝曾身心俱疲 獨旅紐約療傷

王心凌帶著「Sugar High 2.0」世界巡演前進美國紐約，登上The Theater at MSG開唱，成為首位在該場館開唱的華人女歌手，為本次巡演寫下新里程碑。她也分享起20年前一度身心遭掏空，獨旅紐約的心情。

演唱會上，王心凌先是率領全場粉絲向香港大埔受難者哀悼：「這兩天香港大埔的火災，真的很讓人震驚，也非常讓人心疼。現在是他們最艱難的時刻，讓我們一起為受難者和他們的家人靜默片刻。願這份安靜，能溫柔地陪伴他們穿過這段黑暗。」向受難者致意。

首次前進紐約演出，王心凌也分享20年前到紐約的深刻記憶：「上一次來紐約，是20年前了。那時候的工作量非常大，大概兩年裡發了5張專輯、拍了3部戲。我記得自己是在拍完《微笑Pasta》之後，整個人都空了，好像失去了感受身邊人事物的能力。所以我跟當時的公司請了大約3周的假，遠遠飛到紐約，想讓自己按下暫停鍵、療癒那個被掏空的自己，回到正常人的生活。」

王心凌坦言透過那趟獨旅，讓她重新找回自在呼吸的感覺，如今重回紐約，她感謝台下粉絲，讓她在紐約的故事，又添了一頁新的篇章。