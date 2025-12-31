王心凌湖南衛視跨年 經典組曲掀回憶殺

湖南衛視邀請「甜蜜天后」王心凌登台演出。（天晴娛樂提供）

在每年備受矚目的跨年盛典中，湖南衛視始終以高規格製作與話題性演出引領潮流。今年跨年舞台再度端出重量級卡司，特別邀請「甜蜜天后」王心凌登台演出，瞬間掀起全場最高潮，也成為觀眾心中最具代表性的跨年名場面之一。

王心凌此次為湖南衛視跨年晚會量身打造一段氣勢磅礴的組曲演出，一口氣串聯六首經典代表作〈第一次愛的人〉〈心電心〉〈Honey〉〈愛你〉與〈彩虹的微笑〉，從甜蜜悸動到青春狂歡，完整呈現她橫跨世代、歷久彌新的音樂魅力。熟悉的旋律一響起，瞬間勾起無數觀眾的青春回憶，也讓全場跟著節奏齊聲合唱，現場氣氛熱烈沸騰。

廣告 廣告

此次舞台製作規模堪稱跨年等級中的頂規配置，王心凌攜手龐大的120位專業舞者同台演出，並首度結合5台大型機器人共同表演。機器人同步大跳〈愛你〉經典舞步的畫面，可愛又帥氣，整場表演透過精密的走位設計與視覺編排，打造出兼具未來感與娛樂性的震撼舞台。舞者與機械人律動完美融合，搭配層層推進的燈光、雷射與LED視覺特效，宛如一場大型流動式音樂劇，氣勢驚人。

在舞台表現上，王心凌以金色造型，閃耀動人，展現天后魅力，驚豔全場。無論是甜美笑容、精準肢體動作，或與舞群之間的互動節奏，都展現出她多年累積的舞台功力與巨星風範。即使在高強度的連續快歌演出中，依然維持細膩的情緒傳遞，讓觀眾不只是「看見」，更是「感受到」屬於王心凌的甜蜜能量。

值得一提的是，這段跨年演出不僅是懷舊金曲的回顧，更透過高規格製作與科技元素的導入，重新定義「甜蜜天后」的舞台樣貌。從青春偶像到成熟全能歌手，同時結合現代最新科技，王心凌以實力證明，她的影響力早已超越世代界線，持續在華語流行舞台上發光發熱。

隨著跨年倒數落幕，王心凌這段結合音樂、舞蹈與科技的精彩演出，也被不少觀眾與網友評為本屆跨年最具代表性的舞台之一。甜蜜旋律劃破夜空，在萬眾歡呼中迎接嶄新一年，也再次印證王心凌無可取代的舞台魅力與國民級影響力。

更多鏡週刊報導

吳建豪三年磨一輯 「奪命三搖」搖進歌迷心坎

美秀集團台北跨年濕身開唱 鼓手鍾錡「台上吃香蕉」搞叛逆

吳思賢首次獻唱台中跨年 大方解釦秀冰塊腹肌