王心凌演唱會傳意外！高空設備突故障 危機驚險化解過程曝
四季線上／陳軒泓 報導
王心凌 23、24 日在台北小巨蛋舉行演唱會，造型一套美過一套，從 SUGAR HIGH 1.0 到 2.0 巡演總共換裝 153 套服裝，讓歌迷百看不厭，愈看愈投入。王心凌感謝粉絲一路支持，她坦承在這 855 天的巡演旅程中，她也會累、會懷疑自己，「可是只要站上舞台，聽到音樂一響起，我就能立刻感受到唱歌這件事情是這麼快樂的。」
而第一場的演出，預計要在高空繞行全場的「SUGAR HIGH 限定版夢幻飛天糖罐子」意外發生機械故障，突如其來的意外考驗王心凌和團隊的危機處理能力，即使最後故障未修復，王心凌不願意讓第一場的粉絲少聽一首歌，因此和團隊決定走下台貼近粉絲繞場一周，並完成這一部分 8 首歌曲的演唱，甚至〈往幸福出發吧〉和〈熱愛〉唱了第二遍。
歷經第一場的意外插曲，從晚間 7 點半準時開唱，唱到 10 點 58 分結束，超過3個小時的高強度演出後，王心凌快速調整好身心狀態，第二天再度以完美之姿站上小巨蛋，進行「SUGAR HIGH 2.0 世界巡迴演唱會」最終場第79場的演出。機關經過工作人員不眠不休的搶修，「飛天糖罐子」總算如期升空，全場歡聲雷動。
演唱會進入尾聲，粉絲知道要唱到最後一首歌曲〈當你〉，不斷大喊「心凌不要走」、「再唱安可場」，王心凌忍住內心激動情緒，請大家跟她一起開心唱到最後，再次和全場一起大合唱，在全場粉絲的不捨聲中，王心凌踏入 Sugar Land 的大門向粉絲致謝後，大門緩緩關上並上鎖，宣告「王心凌 SUGAR HIGH 2.0 世界巡迴演唱會」正式告一段落，畫下完美句點。
