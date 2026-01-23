王心凌演唱會出意外！升降機械卡住無法降下 直接走下舞台繞場開唱

記者鄭尹翔／台北報導

王心凌在台北小巨蛋開唱。（圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂）

甜蜜天后 Cyndi 王心凌「SUGAR HIGH 2.0 世界巡迴演唱會」最終站，於今晚（1/23）起一連兩天在台北小巨蛋盛大登場，不過演唱會進行至中段時，原定的重要橋段卻臨時出現狀況。原本規劃王心凌要搭乘「SUGAR HIGH 限定版夢幻飛天糖罐子」繞場演出，但疑似因機械問題，裝置未能順利降下，團隊緊急調整流程，臨時更動曲目內容，而後王心凌也直接把演出橋段，從原本的「搭乘」改成徒步，直接走下舞台，把繞場組曲唱完。

王心凌在台北小巨蛋開唱。（圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂）

王心凌在台北小巨蛋開唱。（圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂）

據了解，王心凌在演唱〈SUGAR HIGH〉及〈教海鷗飛行的貓〉後，原本應接續搭乘飛天糖罐子環繞小巨蛋，近距離與二、三樓歌迷互動，這也是本次巡演極具代表性的視覺亮點之一。然而現場因機械狀況無法排除，該段落臨時被抽掉，王心凌隨即改唱〈愛你〉，並直接銜接進入後段抒情歌環節，整體流程調整相當即時。

王心凌在台北小巨蛋開唱。（圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂）

受到影響的是原本長達近 15 分鐘、共八首歌曲的「繞場組曲」，該段節目當晚直接被調動曲目延後演出，王心凌在舞台上表現依舊穩定，未因突發狀況影響演出情緒，現場粉絲也以熱烈掌聲與合唱聲支持，氣氛依然溫馨感人，展現歌手與歌迷之間的高度默契。

「SUGAR HIGH 2.0 世界巡迴演唱會」自 2023 年 9 月從台北小巨蛋起跑，歷經 855 天、走遍 31 個城市、完成 77 場演出，最終回到台北舉辦第 78、79 場最終站。兩場門票早已全數售罄，粉絲齊聚小巨蛋，盼能陪伴王心凌為這趟巡演畫下最甜美的句點。

即便演唱會當晚出現突發狀況，王心凌仍展現甜蜜天后應有的專業與臨場反應，不僅全場更換多達 7 套造型，開場快歌連發、點歌環節寵粉十足，Live 實力與舞台魅力依舊獲得滿堂彩。至於飛天糖罐子是否會在 1/24 最終場復活演出，也讓粉絲相當期待。

