王心凌演唱會宣傳片「城市亂喊」意外爆紅 網笑翻：剪輯太鬧

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

甜心教主王心凌本週將重返台北小巨蛋，舉辦巡演最終場。為替演唱會暖身，她近日在社群平台釋出一支宣傳影片，回顧近2年多來的巡演歷程。不過，影片中出現的「城市喊名」片段因剪輯節奏過快、聲音重疊，被不少粉絲形容像是在「亂喊」，意外掀起討論。

甜心教主王心凌本週將重返台北小巨蛋，舉辦巡演最終場。（圖／王心凌IG）

王心凌出道多年，以甜美形象與多首經典歌曲深植人心，2022年她登上《乘風破浪的姐姐》重新演繹〈愛你〉再度引發關注，事業迎來新一波高峰，也展開全球巡演。本次宣傳片回顧她走訪台北、上海、奧克蘭、紐約等共31座城市的舞台畫面，影片開頭她高喊「台北！尖叫聲在哪裡」，接著畫面快速切換，每個城市的喊話聲被集中剪在一起，導致聲音層層疊加，聽感顯得相當熱鬧，像是「亂喊」。

逗趣的剪輯卻意外增加了宣傳效果，片段被轉傳到Threads後，引來大量網友討論，「剪輯爛到很好笑」、「好ㄎㄧㄤ，這迷因等級了吧」、「這剪輯太鬧」、「這剪輯不行耶」、「超好笑我要發瘋」、「王心凌團隊到底在想什麼」、「聽到後面根本聽不懂她在說什麼」、「身為心凌的粉絲，看了也頭痛」。

