王心凌演唱會宣傳片「謎之狂喊」 網傻眼：這剪輯有夠頂

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

「甜心教主」王心凌成功憑藉經典歌曲〈愛你〉，再創事業高峰，日前展開全球巡演，將於本周末重返台北小巨蛋，為巡演畫上完美句點。不過，演唱會的宣傳片卻因「謎之狂喊」掀起熱議，令不少網友直呼「超級吵」。

王心凌日前分享演唱會宣傳片，只見片中標註了台北、上海、北京、奧克蘭、紐約等31座城市，並搭配上她熱情呼喊城市名的聲音，所有音軌疊加一起相當吵雜，感覺整部影片在「亂喊」，讓他不禁直呼「王心凌團隊到底在想什麼」。

其他人看過也紛紛表示「本來覺得沒怎樣啊！打開聲音就覺得真的超級吵」、「身為心凌的粉絲 看了也頭痛」、「聲音全部重疊在一起 變得很吵根本聽不懂後面在說什麼」、「真的好吵」；也有人笑指「這剪輯有夠頂」、「剪輯滿分」、「我真的要笑死 剪輯師在搞」、「我不行了 王心凌都來不及喊了」、「超級吵 這個剪輯100分」。





