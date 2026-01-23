王心凌演唱會穿超辣！大方秀出白皙美肌 性感曲線一覽無遺

記者鄭尹翔／台北報導

王心凌在台北小巨蛋開唱。（圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂）

王心凌在小巨蛋開演唱會，服裝設計相當性感火辣，為「SUGAR HIGH 2.0 世界巡迴演唱會」最終站揭開華麗序幕。由寬宏藝術主辦，甜蜜天后王心凌於今晚（1/23）起一連兩天站上台北小巨蛋舞台，為歷時兩年半、走遍 31 個城市、累積 79 場演出的巡演畫下完美句點。兩場門票自開賣即秒殺售罄，萬名粉絲齊聚現場，只為陪伴王心凌完成這段甜度爆表的音樂旅程。

王心凌在台北小巨蛋開唱。（圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂）

王心凌在台北小巨蛋開唱。（圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂）

「SUGAR HIGH」巡迴演唱會自 2023 年 9 月從台北小巨蛋起跑，歷經「SUGAR HIGH 2.0」全面升級，至今共走過 855 天、完成 77 場演出，場場爆滿、口碑不斷。本次回到台北小巨蛋舉辦最終站第 78、79 場演出，舞台、燈光與內容全面再進化，宛如一座夢幻的「Sugar land」甜心樂園，王心凌化身 Candy 女王，帶來最高糖分的視聽饗宴。

演唱會一開場，王心凌清脆高喊：「台北小巨蛋，我回來了！」身穿為最終站量身打造的全新造型「Bite Back 銀耀戰甲」，率領 20 位舞者自高達五層樓的小巨蛋屋頂從天而降，磅礡氣勢震撼全場。她在〈BITE BACK〉節奏中嗨喊「台北小巨蛋！」瞬間引爆全場尖叫，緊接著連唱〈一律建議分手吧〉、〈Woosa Woosa〉、〈Honey〉三首快歌，連續 20 分鐘高強度唱跳，臉不紅氣不喘，展現驚人的體能與舞台掌控力。

橫跨兩年半的巡演旅程，對藝人身心都是極大考驗。王心凌坦言期間歷經受傷、感冒與過度疲勞，甚至曾在高強度演出後因體力透支無法站立，但她始終在每次登台前調整至最佳狀態。透過嚴格的身體管理、自律作息與高度紀律的生活節奏，讓她能在最終站完成第 78 次近乎完美的舞台演出，這份堅持也成為演唱會最動人的幕後故事。

演出後段，王心凌換上玫瑰紅禮服登場，火辣剪裁襯托出雪白肌膚與優雅曲線，性感與氣質兼具，讓全場驚艷不已。曲風隨之轉換，她以酷帥姿態演唱搖滾版〈不哭〉、〈愛太空〉以及經典歌曲〈我會好好的〉，在柔美與力量之間自由切換，完美詮釋甜蜜天后歷經歲月洗鍊後的舞台魅力，也為「SUGAR HIGH 2.0」最終站寫下最耀眼的一頁。

